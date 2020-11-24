الأمير محمد بن سلمان بحث مع بومبيو مستجدات المنطقة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نيوم اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات.

والسبت التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ببومبيو.

كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .