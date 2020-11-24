شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. بدء إجراءات نقل السلطة لـ«بايدن» رسمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرسلت رئيسة إدارة الخدمات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية إميلي مورفي، رسالة إلى جو بايدن تبلغه فيها أن إدارة ترمب مستعدة لبدء عملية الانتقال، وفقًا لشبكة CNN، بعد الحصول على نسخة من الرسالة.

في رسالة إلى جو بايدن، أخبرت مورفي - التي أوقفت في البداية العملية الانتقالية - الرئيس المنتخب أنها ستفتح الموارد للسماح ببدء انتقال السلطة رسميًا.

وقالت: «إنني آخذ هذا الدور على محمل الجد، وبسبب التطورات الأخيرة التي تنطوي على تحديات قانونية وشهادات لنتائج الانتخابات، أرسل هذه الرسالة اليوم لإتاحة هذه الموارد والخدمات لك».

وأضافت «لقد كرست جزءًا كبيرًا من حياتي كشخص بالغ للخدمة العامة، ولقد سعيت دائمًا لفعل الصواب. أرجو أن تعلم أنني توصلت إلى قراري بشكل مستقل، بناءً على القانون والوقائع المتاحة. لم أتعرض لضغوط بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي مسؤول في الفرع التنفيذي - بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة الأمن العام - فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري».

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، متعهدا بـ«مواصلة القتال».

وكتب ترمب على «تويتر»: «سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته».