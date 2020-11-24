شكرا لقرائتكم خبر عن الكثافة السكانية والتنقل والاتصال محددات التخطيط الحضري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل المدن، ضمن سلسلة تقاريرها الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، أهمية تركيز التخطيط الحضري على تزايد الكثافة السكانية، وتطوير أنظمة التنقل، والارتقاء بفعالية الاتصال، من أجل مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات مع التوقعات بتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2040.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي رئيس مجلس دبي لمستقبل المدن: «نتخذ في مجلس دبي لمستقبل المدن رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز تنافسية المدن لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وإثراء شتى القطاعات بالأفكار والممارسات الإبداعية الذكية التي تسهم في نقلها إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار والتميز، ما يحقق رفاهية العيش ويوفر الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع».

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية تعزيز التكامل والشراكات بين مختلف الجهات في استشراف أهم التغيرات المستقبلية والاستعداد لتحدياتها، عبر وضع تصورات شاملة تدعم جهود تعزيز الجاهزية، ومواءمة الخطط الوطنية والاقتصادية في الدولة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تصميم المستقبل.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في منظومة التخطيط الحضري لمدن المستقبل، ويعكس التقرير إدراك أهمية استشراف التغيرات التي ستشهدها القطاعات الحيوية المرتبطة بهذا المجال.

وأوصى بتحديث اللوائح التشريعية في قطاع البناء بهدف ضمان بيئة صحية لسكان الأبنية والمجمعات السكنية، وأكد التقرير أهمية إعادة تصميم مساحات العمل والمكاتب لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تلبية متطلبات «العمل عن بعد» وتحقيق التوازن المطلوب بين العمل الفردي والإنتاج الجماعي.