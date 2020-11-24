شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت عملها فى الساعة 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تجرى فى 13 محافظة من خلال 1400 متابع موزعين على محافظات المرحلة الأولى التى تجرى بها جولة الإعادة، ومر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأضافت غرفة العمليات فى تقريرها الأول، أن متابعى التنسيقية أفادوا بأن اللجان قد شهدت إقبالا متوسطا، حيث تصدرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابى، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة فى منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم، وانتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التى التزمت بالمعايير الدولية المتبعة فى إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا، وعدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت غرفة العمليات أنه فى محافظة الأقصر الدائرة الثالثة إسنا، فتحت اللجنة الانتخابية فى مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية أبوابها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

ولفتت إلى أنه محافظة الجيزة– البدرشين بدأت اللجان الانتخابية رقم 80 و81 و82 و83 بمدرسة مزغونة أعمالها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.