شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تابعت اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من خلال متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 بالمحافظات الـ13 التى تجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأشارت الغرفة، إلى أنها رصدت انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة :"كما رصد متابعونا كذلك بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت علي الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية".

وذكرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجان أغلقت في موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.