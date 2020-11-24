شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف المصرى: رصدنا إقبالا كثيفا فى اليوم الأول بجولة الإعادة لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، منسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن متابعو التحالف رصدوا إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة من اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبد الحافظ، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن متابعو التحالف رصدوا أيضا انتظام والتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من كورونا، وتواجد فرق طبية باللجان، وحياد أمنى اثناء التصويت.

وأشار عبد الحافظ إلى أن متابعو التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، يتابعون جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تجرى على مدار يومى 23، 24 نوفمبر 2020، حيث بدأ اليوم متابعو التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية متابعة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظات (الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، بنى سويف، قنا، الفيوم، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة".

ورصد متابعو، التحالف هدوء نسبى فى الساعات الأولى لانتخابات الإعادة للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتزام صارم من جانب القضاة ببدء عملية التصويت فى موعدها المقرر فى التاسعة صباحاً وذلك فى محافظات بنى سويف، الأقصر، قنا، المنيا، أمام بعض اللجان.