شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: المرأة حريصة على المشاركة فى رسم مستقبل مصر السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر 2020، أن المرأة المصرية أثبتت اليوم إصرارها على المشاركة الفعالة والإيجابية فى رسم مستقبل مصر السياسى، لافتًا إلى أن المرأة المصرية عكست ذلك من خلال حرصها على التواجد أمام مقار الاقتراع فى الدوائر التى تشهد جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح عقيل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا الأمر ليس جديدا على المرأة المصرية، مشيرًا إلى أنها كانت دوما حريصة على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، موضحًا أن مؤسسة ماعت وشركائها الأجانب الحاليين والسابقين، قد رصدوا ذلك خلال استحقاقات سابقة، منها على سبيل المثال الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والذى شهد إقبالا ملحوظا من المرأة على مقار الاقتراع.

وأضاف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المتحدث باسم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن المرأة المصرية تستحق كل الشكر والتقدير لدورها الإيجابى بالمشاركة بانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية وما تفعله اليوم بجولة الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى.