شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس بعثة الجامعة العربية يشيد بإجراء انتخابات النواب فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع المراقبة، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصرى 2020، إن الانتخابات تعد تحدى كبير فى ظل مواجهة فيروس كورونا. وأضاف خلال جولته على اللجان الانتخابية بمدرسة محمد كريم بسموحة مساء اليوم الإثنين، أن هذه الانتخابات تعد محطة واعدة من أجل التعديلات الدستورية وتوسيع القاعدة النواب على مستوى المحافظة لتضم جميع الفئات التي أقرها الدستور.

وأشار إلى أن خلال الجولات لمست التناسق بين المواطنين وغرفة العمليات المحافظة، لتذيل أى صعوبات في اختيار مرشح، وهذا الأمر في غاية الأهمية. وأشاد بالروح الوطنية العالية التي شهدها في الإسكندرية، وأن اختيارنا للمحافظة نظرا لأهميتها الاقتصادية والفكرية، لافتا إلى أن البعثة تضم مجموعة من الجنسيات مختلفة.

وأوضح أنهم تابعوا الانتخابات بـ 12 دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعو بها 8 مرات، وفي هذا العام هي المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأبدى السفير أحمد خطابي، تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية في مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.