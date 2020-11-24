كشف خلية إرهابية لـ«داعش» بالمغرب

سيف اليزيد - الرباط (وكالات) تمكنت السلطات الأمنية المغربية أمس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن التحريات الأولية المنجزة أكدت أن زعيم هذه الخلية قام بمعية مشاركيه بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش»، قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية ، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي «إنزكان» و«أيت ملول»، كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابي في عدد من الدول الأجنبية.

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