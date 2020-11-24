عبدالله أمغار ثالث انتداب للنسور قادما من اتحاد طنجة

يونس مردوخ
تعاقد فريق الرجاء الرياضي، عشية اليوم الإثنين، مع حارس المنتخب الوطني للشبان واتحاد طنجة عبدالله أمغار،و يعتبر انتداب هذا الأخير، ثالث انتداب رسمي للنسور في الميركاتو الحالي، الذي هو على وشك إغلاق أبوابه.
وظلت الجماهير الرجاوية تطالب مكتب الرجاء بالانتدابات الوازنة، التي تسد مراكز الخصاص داخل القلعة الخضراء، في وقت أعلن رئيس فريق الرجاء عن استقالته من تسيير الفريق الأخضر.
ويُنتظر الإعلان الرسمي عن رحيل جواد الزيات يوم 4 دجنبر المقبل، في الجمع العام الذي سيعقده النادي.
جدير بالذكر أن فريق الرجاء، قام بانتداب كل من مروان الهدهودي قادما من الدفاع الحسني الجديدي، و نوح وائل السعداوي قادما من مولودية وجدة، وعبدالله أمغار من اتحاد طنجة.
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