الإمارات تدين الاعتداء الجبان على منشأة نفطية سعودية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي، في بيان لها الإثنين، أن "دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي وتعتبره دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة."

و جددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي ثبوت تورط ميليشيا الحوثي بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزان وقود شمال جدة.

ولاقى الهجوم الإرهابي إدانات واسعة وفورية نددت بالهجوم "الجبان" الذي لا يستهدف السعودية فقط بل الاقتصاد العالمي وأمن المنطقة برمتها.