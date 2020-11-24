شكرا لقرائتكم خبر عن حقبة من العداء في العلاقات بين أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

قضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة أعوام في البيت الأبيض، حوَّلَ خلالها العلاقات بين بلاده والصين من المنافسة إلى العداء، ويرى محللون أن تداعيات هذا التحول ستمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومنذ تولى ترامب مهام منصبه في يناير من عام 2017، سارت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على نحو مندفع، ومتسارع وخطير. وفي مجموعة من الخطوات المذهلة على مدار الأعوام الأربعة، أعطى ترامب كامل اهتمامه للصين، ولكن لم يكن ذلك على نحو طيب.

وتضمنت تلك الخطوات شن حرب تجارية، واتخاذ خطوات لحظر شركات التكنولوجيا الصينية مثل «تيك توك»، والسماح بعمليات تبادل رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان، وتحميل بكين تبعات السياسات الصينية في هونج كونج، وإقليم شينجيانج وفي بحر الصين الجنوبي.

وفي إطار حملة ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية، اعتمد الرئيس الأمريكي بقوة على توجيه الانتقادات للصين التي اعتبرها مسؤولة عن وفاة أكثر من مئتي ألف أمريكي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويقول المحلل السياسي المستقل وو شيانج، في بكين: «إن جميع جوانب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تظهر أعراض أزمة».

ويرى وو أن الرئيسين الأمريكي ترامب والصيني شي جين بينج استغلا العلاقات المتوترة بين بلديهما لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. فالرئيس الصيني، وظف الضغط الأمريكي لاستنهاض الشعور بالقومية في الصين ولتمهيد الطريق لنفسه لتولي مقاليد الحكم إلى أجل غير مسمى.

وأوضح وو: «لقد شكل كل منهما اعتمادا على العداء».

وقال هاري كازيانيس، كبير مديري مركز ناشيونال انتريست، وهو مركز بحثي محافظ مقره العاصمة الأمريكية واشنطن، إن ترامب، من جانبه، تمكن من توحيد صفي الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلف قضية العداء مع الصين.

حتى أن جو بايدن، الرئيس الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، تبنى بعضا من لغة خطاب الرئيس بشأن الصين. ووصل بايدن إلى حد اتهام ترامب بأنه كان لينا للغاية مع الرئيس الصيني شي، الذي وصفه بأنه «بلطجي».

ويرى الخبراء أنه من خلال تصوير الصين على أنها التهديد الأول الذي يواجه الولايات المتحدة، تمكن ترامب من إقامة علاقة عداء بين الدولتين النوويتين، والتي سوف تستمر بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.

وعلى غرار سباق الفضاء بين الولايات المتحدة وروسيا، كان المكون التكنولوجي جزءا من الصراع الحالي بين أمريكا والصين.

وأصدر الرئيس ترامب أمرا بفرض حظر على الشركات الصينية الأكثر نجاحا خارج الصين، وبينها هواوي، وتيك توك وتينسينت، ومارس ضغوطا على الدول الحليفة لبلاده حتى تتجنب استخدام تكنولوجيات هذه الشركات.

وقال كازيانيس: «لقد حول ترامب الحديث برمته، والرواية برمتها، فيما يتعلق بالصين، إلى وضع ينظر من خلاله العالم إلى بكين في شك».