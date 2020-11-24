العراق يعتقل قياديا بارزا من «داعش» بمطار بغداد

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وقال رسول في تصريح صحفي: إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال «أبو نبأ» المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد.
وذكر أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات «أبو نبأ» وتم اعتقاله بمطار بغداد، حيث كان يعمل في تنظيم داعش والقاعدة، وأن جهاز مكافحة الإرهاب ماضٍ في تنفيذ عملياته لملاحقة عناصر داعش.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري عراقي مساء الأحد بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل.
وقال المقدم حسين العكيدي بالجيش العراقي إن «انفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة (سيارة) همر بين قريتي الجرن والفارسية ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل، أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما سلمت جثة القتيل للطب العدلي في الموصل».
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.
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