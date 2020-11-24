شكرا لقرائتكم خبر عن 485 إصابة جديدة و41 وفاة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 41 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

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