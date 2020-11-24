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إيطاليا تسجّل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 22930 إصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19) و630 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1431795 إصابة, فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 50453 حالة وفاة.

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