عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولاية ميشيجان تصادق على فوز بايدن بالانتخابات

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365

صوّت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيجان الأمريكية الاثنين لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية.



وخلال جلسة علنية صوّتت اللجنة المختصّة بإقرار نتيجة الانتخابات بفوز بايدن على ترامب وذلك بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت. وبحسب النتيجة الرسمية فقد تفوّق المرشح الجمهوري على منافسه الديموقراطي بحوالى 156 ألف صوت من أصل 5.5 مليون صوت.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لا ينفكّ ترامب يردّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، أنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.