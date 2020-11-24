شكرا لقرائتكم خبر عن المجالس التشريعية لـ«التعاون»: الإمارات عززت العمل البرلماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي بدور دولة الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك والسعي إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الدوري الثالث عشر وما حققه من إنجازات على صعيد العمل البرلماني من التواصل مع المجموعات الجيوسياسية على المستوى العالمي في الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي أمس برئاسة فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين.

وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته «من خلال رئاسة المجلس الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من تحدي انتشار فيروس كوفيد-19 قام المجلس الوطني الاتحادي بأداء العديد من المهام المطلوبة لتعزيز مسيرة الاجتماع الدوري، ولتأكيد دور برلماناتنا الوطنية في التفاعل والتواصل مع نظرائها من المجموعات البرلمانية الدولية على النطاق العالمي، حيث قام المجلس بالتواصل مع البرلمان الأوروبي لعقد اجتماعات مشتركة مع المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز أواصر علاقات الصداقة، والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأكد أن المجلس قام أيضاً بالتواصل مع مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي «غرولاك» من أجل تعزيز أطر التعاون المشترك مع هذه المجموعة الجيوسياسية الهامة، التي يمكن أن تمثل رافداً مهماً في تأييد رؤى وأطروحات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وأضاف «إذا كنا قد حققنا خطوات على الطريق فإن القادم من تلك الخطوات سيكون أفضل بتعاوننا وبعملنا الدائم والجاد».

وتمت المصادقة على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر الذي استضافته الإمارات خلال الفترة الماضية.

وتمت الموافقة على مقترح المجلس الوطني الاتحادي حول الموضوع الخليجي المشترك وتم اختيار موضوع «التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة» للدورة الحالية.

كما تمت الموافقة على توصيات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية القاضية بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي.