شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: لقاحات «كورونا» مجانية للجميع في المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الصحة في المملكة قالت أمس الاثنين، إن لقاحات «كوفيد 19» ستكون متاحة مجاناً للجميع في المملكة. وأضاف التلفزيون على «تويتر» أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، جدد تأكيد عدد من الشروط يجب توفرها في لقاح كورونا الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه. وحدد العبد العالي، عدداً من الشروط يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول، إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمناً ومعتمداً من الهيئات المعنية. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 16 وفاة، و445 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 343,816 حالة.

تدابير سودانية

وفي السودان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية الخرطوم إلى أكثر من 500 شخص خلال أسبوعين، ضمن الموجة الثانية لفيروس «كوفيد 19» المستجد، وعادت المخاوف من انتشار الفيروس وسط قلق السلطات التي أعلنت حظراً للتجمعات الجماهيرية بكافة أشكالها، بسبب الارتفاع المستمر لعدد الإصابات اليومية.

وحظر قرار حكومة ولاية الخرطوم اللقاءات الجماهيرية والحفلات والمناسبات بصالات الأفراح وإيقاف نشاط الصالات الرياضية، وإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة في الخرطوم بالعمل بنسبة 50% من الموظفين، مع استثناء القطاعات الحكومية الحيوية في الدولة.

ودفعت زيادة الإصابات بالفيروس، السلطات إلى تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، الذي كان مقرراً السبت الماضي. وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت وفاة 7 من كوادرها الطبية جراء فيروس كورونا، وقالت في بيان، إنها تنعى 7 من الأطباء واستشاري المختبرات والأشعة، بعد وفاتهم جراء الإصابة بكورونا. وأضافت أن الوفيات سُجلت خلال الأسبوع الماضي.

إصابة وزير

وأعلن مكتب رئاسة الحكومة، اكتشاف إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، بالفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية. وأشار البيان، إلى أن مانيس «بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة».

وتوالت تحذيرات رسمية من أطباء يعملون في مستشفيات الخرطوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن «الموجة الحالية لكورونا شرسة جداً وأصعب من الموجة الأولى، وسترتفع معدلات الإصابة خلال الشهر المقبل».

إغلاق في الضفة

وفي الأراضي المحتلة قررت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين، العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقال محمد اشتية رئيس الوزراء في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: «نظراً للتطورات المقلقة، قررنا إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات».

وأضاف: «يتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضاً». وأوضح اشتية أن «الهدف من هذه الإجراءات المحدودة، هو السيطرة على الارتفاع المتسارع للإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات».