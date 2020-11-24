شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يكشف خطته لما بعد الإغلاق.. والهند توقف جلسات البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته لما بعد الإغلاق أمس، في وقت لا يزال فيه الفيروس يتفشى في أرجاء كثيرة من دول العالم، في غضون ذلك، دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في كبرى المدن الكندية،فيما شرعت الصين بحملة فحوص تشمل الملايين من مواطنيها، أما في الهند فقد أعلنت الحكومة عن اعتزامها وقف جلسات البرلمان مع دخول الشتاء.

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون بالتفاصيل عن خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة كورونا لتحل محل الإغلاق في انجلترا في مطلع كانون الاول/ديسمبر والتي تستند إلى تكثيف الفحوص. وقال جونسون «لم تنته الصعوبات بعد لكن مع توسع نطاق الفحوص واقتراب مرحلة بدء اللقاحات، فإن نظام القيود المحلية سيساهم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة».

وأعلن أمام نواب البرلمان عن فتح المتاجر غير الأساسية والمقاهي والمطاعم اعتباراً من 3 كانون الاول/ديسمبر.

تدابير الإغلاق

وفي كبرى المدن الكندية دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ وحظرت تورونتو التجمّعات الخاصة في الأماكن المغلقة ووضعت حداً أقصى لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمشاركة في الحفلات والجنازات، بينما حذّر مسؤولون من احتمال وصول طاقة المستشفيات الاستيعابية إلى حدها الأقصى.

وقال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد للصحفيين قبيل الإغلاق «الوضع خطير للغاية وهناك حاجة لبذل مزيد من الجهود».

أستراليا.. فتح الحدود

في المقابل، أعادت أكبر ولايتين سكاناً في أستراليا فتح حدودهما امس بعد أكثر من أربعة أشهر مع قضاء ولاية فيكتوريا على موجة ثانية من الفيروس ما أثار احتمالات العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن رفع إغلاق الحدود أثار احتفالات عبر البلدات الحدودية حيث عبر معظم السائقين الحدود وهم يطلقون أبواق سياراتهم .

فحوص واسعة

وفي الصين باشرت السلطات بأجراء اختبارات كورونا على ملايين الأشخاص، بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس في ثلاث مدن في أنحاء البلاد.

ومع انخفاض درجات الحرارة، يتم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في مدن تيانجين وشنغهاي ومانتشول. ويحذر العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين من أن فرصة انتشار الفيروس ستكون أكبر خلال الطقس البارد.

تحذيرات طبية

وفي الولايات المتحدة حذّر الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير على المستوى العلمي من أن الوضع في البلاد قد يزداد سوءاً في حال فشل السكان في اتّخاذ تدابير احترازية في موسم العطلات حيث يتوّجه العديد من الأمريكيين إلى المطارات للسفر.

الهند.. ارتفاع

وفي الهند قال مسؤول حكومي إن الحكومة تعتزم وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات، في الوقت الذي تواجه فيه نيودلهي نقصاً في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء. وشهدت العاصمة موجة من الإصابات بسبب ما قال مسؤولون إنه عدم تطبيق إجراءات العزل العام في المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، رغم تجمع الحشود لحضور احتفالات دينية خلال الأسابيع الماضية.

إندونيسيا وكوريا الجنوبية

وفي إندونيسيا أظهرت بيانات وزارة الصحة أن حالات الإصابة بكورونا تخطت حاجز النصف مليون بعد تسجيل 4442 إصابة جديدة أمس. وأظهرت البيانات تسجيل 118 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 16002.

أما في كوريا الجنوبية فقد سجلت البلاد زيادة يومية أخرى بلغت أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا وذلك بعد يوم من تشديدها قواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى. وهو مستوى لم تشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس/ آب حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. واتهم بعض الخبراء السلطات بالفشل في اتخاذ إجراءات أقوى على الرغم من أن الزيادات في ألإصابات . (وكالات)