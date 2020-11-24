محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثاني للمجلـس الوطـنـي صبـاح الخميـس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، (عن بعد)، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي عند الساعة العاشرة من صباح بعد غد الخميس، يعقب ذلك عقد الجلسة الأولى.

ويتضمن برنامج الافتتاح السلام الوطني وتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، والنطق السامي لحضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

كما يشتمل برنامج الافتتاح على إلقاء صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر المجلس في أبوظبي قاعة زايد كلمة ترحيباً بصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ثم رفع الجلسة لتوديع حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

ويعقب الجلسة الافتتاحية عقد الجلسة الأولى التي يتم فيها إعادة تشكيل اللجان والاطلاع على المراسيم بالقوانين التي صدرت والمعاهدات والاتفاقيات التي تم إبرامها خلال إجازة المجلس، إلى جانب الاطلاع على الرسائل الواردة من الحكومة والرسائل الصادرة.

وينتظر المجلس في دور الانعقاد الجديد العديد من الموضوعات العامة ومشاريع القوانين التي فرغت لجان المجلس من إعداد تقارير حولها لمناقشتها تحت قبة المجلس بحضور ممثلي الحكومة خلال الجلسات المقبلة.

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