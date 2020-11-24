بعد رحيل ترامب.. بايدن يعلن عن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة والتي ستتولى إدارة البلاد بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض في الـ 20 من يناير المقبل.

ووفقاً لما جاء على الموقع الرسمي لفريق بايدن الانتخابي، فإن بايدن أسند الحقائب الوزارية الآتية إلى هؤلاء الأشخاص:

- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري سيكون مستشارا خاصًا لبايدن لشئون المناخ

- نائب مستشار الأمن القومي السابق، أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية

- المستشار السياسي بحملة بايدن، جيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

- مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السابقة، ليندا توماس جرينفيلد في منصب السفيرة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة

- نائبة مستشار الأمن القومي السابق، أفريل هينز، في منصب مدير المخابرات الوطنية

- أليساندو مايوركاس في منصب وزير الأمن الداخلي

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة رسمياً في 20 يناير المقبل بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.