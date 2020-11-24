السعودية تدين العمل الإرهابي المتسبب في اندلاع حريق خزان وقود بجدة

قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن انفجارا وقع صباح الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.
وقع الاعتداء عند الساعة الثالثةوالخمسين دقيقة من صباح اليوم الإثنين، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.
وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية..
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