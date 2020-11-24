ولاية ميشغان تصادق على فوز بايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:17 صباحاً - منذ 8 دقائق

صادق مجلس ولاية ميشيغن رسميا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية رغم مساعي محاميي الرئيس الأميركي المنتهية صلاحياته دونالد ترامب لتأجيل الحسم في النتائج.

يذكر أن بايدن عن أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة بينما تواصل حملة ترامب معاركها القضائية. وأكدت سيناتورة جمهورية على ضرورة البدء في تسليم السلطة.

وقال رون كلين -الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض- إن أجزاء من عملية نقل السلطة تسير بسرعة قياسية رغم العراقيل التي تضعها إدارة ترامب.

وأضاف كلين في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” (ABC) أن المعارك القضائية التي تخوضها حملة ترامب الانتخابية لن تغير نتيجة الانتخابات.

وأكد كلين أن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا. وقال إن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأفاد كلين بأن بايدن سيعلن الثلاثاء أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) نقلا عن مصادر لم تحددها أن بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكن هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.