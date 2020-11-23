الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” يكشف هوية أبرز أعضاء حكومته

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا، اليوم الاثنين، هوية عدد من أعضاء حكومته المقبلة، التي تضم على الخصوص أنتوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي.

وكان بلينكن (58 عاما)، الدبلوماسي المتمرس وأحد مستشاري بايدن على مدى سنوات، قد بدأ مساره على عهد حكومة بيل كلينتون ثم تولى منصب المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بين عامي 2015 و2017.

وعين بايدن أيضا جيك سوليفان -أحد أقرب معاونيه- مستشارا للأمن القومي وقد شغل سوليفان، الذي كان ضمن فريق حملة هيلاري كلينتون عام 2016، منصب مستشار للأمن القومي في إدارة باراك أوباما.

كما اختار بايدن ليندا توماس غرينفيلد، التي تولت سابقا منصب مساعدة في وزارة الخارجية لشؤون إفريقيا في عهد أوباما بين سنتي 2013 و2017، سفيرة في الأمم المتحدة.

وعينت أفريل هاينز رئيسة للاستخبارات الوطنية لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، فيما عين أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وهو أول أمريكي مهاجر من أصول لاتينية.

واختار الرئيس المنتخب جون كيري، مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، مؤكدا بذلك وعده بالعودة إلى اتفاق باريس بشأن المناخ، الذي قرر دونالد ترامب سحب بلاده منه.