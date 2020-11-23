ملك إسبانيا فيليبي السادس في الحجر بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19

يلتزم ملك اسبانيا فيليبي السادس الحجر الصحي بعدما خالط شخصا مصابا بكوفيد-19، وفق ما أعلن القصر الملكي الإثنين.

وقال القصر في بيان إن “شخصا خالطه (العاهل الإسباني) بالامس تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-19”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لعشرة أيام.