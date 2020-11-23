مديرية “الحموشي” تضع رهن إشارة مصالحها 660 مركبة جديدة.. للنهوض الأمثل بمهامها

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مصالحها المركزية واللاممركزة 660 مركبة جديدة، بمواصفات تقنية متطورة، وذلك في سياق مخططها الرامي لتجديد وتطوير حظيرة السيارات الأمنية، وتمكين مختلف الفرق الشرطية ووحدات التدخل من العربات المنقولة التي تسمح لها بالنهوض الأمثل بمهامها المتمثلة في حفظ الأمن وضمان سلامة المواطنين.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن مصالحها راهنت على تجهيز مختلف الفرق والمصالح الأمنية بسيارات وعربات ودراجات نارية تتلاءم وطبيعة مهامها، والتي تمثلت أساسا في سيارات نفعية خاصة بشرطة النجدة وسائر التشكيلات الأمنية الأخرى، وسيارات رباعية الدفع للتدخل في مختلف الوضعيات، وسيارات خفيفة، علاوة على دراجات رباعية العجلات ودراجات نارية من الحجم الكبير، وكذا شاحنات لنقل خيالة الأمن الوطني وكذا مركبات خاصة بالفرق السينو تقنية (الكلاب المدربة للشرطة).

واشتملت المركبات الجديدة أيضا، يضيف المصدر ذاته، على حافلات لنقل الموظفين في إطار المهام الرسمية والنظامية، بطاقة استيعابية للنقل تتراوح ما بين 11و 21 مقعدا، وكذا شاحنات خاصة بالمجموعات المتنقلة لقوات حفظ النظام، بالإضافة إلى 36 سيارة للإسعاف وثلاث شاحنات لقطر العربات.