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شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يعلن عن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني "الاثنين" عن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الملك عبدالله الثاني، "الاثنين"، مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الاردنية (بترا).
وأعرب الملك عبد الله، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد ملك الأردن أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.
وعبر الملك عبد الله عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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