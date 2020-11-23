شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2136 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 537 ألفاً و457 حالة في أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ إجمالي الوفيات في العراق حتى الآن 11996 حالة، بعد تسجيل 38 حالة وفاة إضافية اليوم، في حين تعافى إجمالي 467 ألفاً و654 شخصاً من المصابين بعد تسجيل 2202 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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