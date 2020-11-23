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ليبيا.. 650 إصابة جديدة بكورونا  ووفاة 13

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سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.

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