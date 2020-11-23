شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين استهداف الميليشيا لمحطة توزيع نفطية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية في اليمن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم لإحدى محطات التوزيع التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الأحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقية بقيادة الأمم المتحدة وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة.

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