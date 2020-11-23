شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول تهدد بتدابير ضد عرقلة العملية السياسية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، اليوم بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021م.
وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: نحن مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي، والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
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