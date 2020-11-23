أطفال "حجة" اليمنية.. لم يبق لهم سوى مدرسة مدمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على بعد 13 كيلومترا مربعا من مدينة ميدي الساحلية شمال غرب اليمن، تقع مدرسة علي بن أبي طالب المدمرة.

مع شروق الشمس يتوافد عشرات الطلاب إلى المدرسة المدمرة في "حجة"، حيث يبدأ يومهم بممارسة التمارين الرياضية ومن حولهم أطلال مدرستهم المدمرة، يقفون في صفوف منتظمة وبأشكال مختلفة في انتظار الدخول إلى الفصول الدراسية المبنية من القش وأغصان الأشجار.

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وبجهود ذاتية عمل الأهالي في عزلة بني فايد بمديرية ميدي محافظة حجة على بناء ثمانية أكواخ مبنية من القش وأغصان الأشجار، وتحويلها إلى فصول دراسية لتعليم أبنائهم بعد أن دمرت الحرب مدرستهم .

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