شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي»: استهداف محطة المنتجات البترولية بجدة عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة، أمس (الإثنين).

وأكد العسومي أن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.