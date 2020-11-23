شكرا لقرائتكم خبر عن «أولياء أمور الوسطى» يزور الحديقة الجيولوجية في بحيص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: ”الخليج 365”

زار مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في المنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم، الحديقة الجيولوجية في بحيص، للتهنئة بفوزهم بجائزة العمارة لعام 2020 «AMP»، والإضاءة على الأماكن السياحية، والتعليمية.

وضم الوفد راشد المحيان، رئيس المجلس، وعلي النداس، نائب رئيس المجلس، والدكتور علي الطنيجي، أمين السر العام، وحماد المحيان، رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، وسالم الميالة، وسهيل الكعبي، عضوي المجلس. وكان في استقبالهم سالم بن لاحج الكتبي، مدير العلاقات العامة بالحديقة، وموظفو الحديقة.

وعرض فيلم عن الحديقة، وكلمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في افتتاح الحديقة. ثم تجول الحضور في أقسام الحديقة، مطلعين على ما تضمه من معالم جيولوجية وأحفوريات. واستمعوا لشرح عن كيفية تشكل إمارة الشارقة عبر مختلف العصور الجيولوجية، بعرض الفيلم الوثائقي «كنز الشارقة التراثي»، الذي أضاء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور شكلت جبالها، وسهولها، وبحارها.

وفي نهاية الزيارة قدم المجلس درعه للحديقة، كما شكر المحيان إدارة الحديقة على ما شاهده من شرح واف، وتنظيم للزيارة. مؤكداً أن الحديقة مشروع رائد في السياحة البيئية، والتعليمية.

ودعا الميدان التربوي إلى تفعيل الزيارات لمثل هذا المواقع، وتعريف الأجيال بأهم المعلومات بارتياد تلك المواقع السياحية التعليمية، والبيئية.