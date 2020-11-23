شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان، لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي و التخريبي و تعتبره دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.
و جددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.
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