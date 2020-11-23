اعتداء إرهابي يستهدف خزان وقود في جدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن انفجاراً وقع صباح اليوم الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة بالمملكة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة السعودية، أن الاعتداء وقع عند الساعة الثالثة والخمسين دقيقة من صباح الاثنين.

وقال المصدر إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية.

وأشار إلى اعتداء إرھابي سابق على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، قائلاً إنها تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.