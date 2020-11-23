انفجار جدة يواصل تصدر التريندات.. والحوثي يستمر في التخريب

واصل انفجار جدة، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن وقع فجر اليوم الاثنين، وأُعلنت السيطرة عليه بعد ساعات من وقوع الحادث، وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الحادث.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء،

إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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وأكد المصدر أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع

المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.

الحوثي يتبنى

فيما أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية اليوم الاثنين، أنها أطلقت صاروخا مجنحا على محطة توزيع لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر" صباح اليوم الاثنين: "تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وأضاف المتحدث أن الإصابة كانت "دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف".