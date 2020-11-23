سيف اليزيد - ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر لم تحددها أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وقال مراسل بلومبرج ، تايلر بيجر ، على تويتر إن من المتوقع إعلان ذلك يوم الثلاثاء.

وامتنع فريق بايدن الانتقالي عن التعليق ولم يرد بلينكين على طلب للتعليق.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعتزم تعيين بلينكين وزيراً للخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.