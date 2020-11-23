منها الخارجية.. بايدن يعلن عن أسماء مرشحيه لمناصب عليا في إدارته 

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، سبسبة ترشيحات لمناصب عليا في الإدارة الأميركية المقبلة، منها توني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وأميركي من أصل لاتيني لمنصب وزير الأمن الداخلي.



وشغل بلينكن (58 عاما) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق، باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري.



ورشح بايدن وير الخارجية الأسبق، جون كيري، ممثلا خاصا لشؤون المناخ، فيما سيكون أليخاندرو مايوركاس، في حال تثبيته، أول أميركي من أصول لاتينية في منصب وزير الأمن الداخلي.



ورشح بايدن، أفريل هاينز، لمنصب مديرة الاستخبارات الأميركية، و،جاك سوليفان، لمنصب مستشار الأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد، لمنصب مندوبة أميركا في الأمم المتحدة.



وجاء إعلان بايدن بعد تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنكسات شبه يومية في محاكم لجأ إليها في عدد من الولايات التي خسرها في الانتخابات، وطالبها بتعطيل أو نقض النتائج، مؤكدا وجود عمليات تزوير خلال الاقتراع أو فرز الأصوات.



وتقول تقارير إن الجمهوريين ينتظرون حصولهم على الأغلبية داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لرفض بعض الأسماء المقترحة في إدارة بايدن، بحسب ما نشره موقع "اكسيوس".



وأصبح حسم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي مرهونا بالمقعدين المخصصين لولاية جورجيا المحافظة في شهر يناير المقبل، بعد فوز السيناتور الجمهوري من ألاسكا المنتهية ولايته، دان ساليفان، على منافسه الديمقراطي، آل غروس.

المصدر: وكالات