السلطات العراقية تعتقل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في مطار بغداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الاثنين أنه تم في تشرين الاول، القبض على “المنسق الإداري” لتنظيم الدولة الإسلامية فور وصوله إلى مطار بغداد، علما انه يعد أحد أهم المطلوبين للسلطات العراقية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة فرانس برس إن “استخبارات الجهاز التي كانت تتابع تحركات المدعو “أبو نبأ” وهو عراقي الجنسية ويسكن خارج البلاد، اعتقلته بعدما وصل إلى المطار واستقل سيارة أجرة إلى خارجه” الشهر الماضي.

وأضاف النعمان أن أبو نبأ يعد “هدفاً كبيراً”، و”كان بدأ رحلته في صفوف التنظيمات الارهابية في عام 2003 مع القاعدة قبل أن ينضم إلى الجماعات المختلفة التي خلفت بعضها البعض حتى وصول تنظيم الدولة الإسلامية” الذي سيطر على ثلث العراق قبل طرده في نهاية عام 2017 بعد ثلاث سنوات من القتال الدامي.

وكشف أن الموقوف “كان على اتصال بعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وكنا نراقب محادثاتهم لفترة طويلة”، كما كان “يتعامل مع الشؤون المالية (للتنظيم) ويرسل الرسائل ويرتب لقاءات”.

وأوضح أنه كان “المنسق العام” للتنظيم الذي بات يواجه صعوبات جمة بعد أن خسر معاقله في سوريا عام 2019.

وسيحاكم الرجل في نهاية التحقيقات التي لا تزال جارية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته الى الإعدام لمجرد “الانتماء” إلى منظمة “ارهابية”.

ورفض صباح النعمان كشف الاسم الحقيقي للمعتقل ولا البلد الذي وفد منه، كما لم يوضح كيفية تمكنه من مغادرة العراق رغم أنه مطلوب.