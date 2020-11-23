بايدن يُعلن أسماء أعضاء فريقه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 7:51 مساءً جو بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الاميركية أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين،”عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومي والمخابرات”. وكلّف بايدن رسمياً أنتوني بلينكن بتولي وزارة الخارجية في إدارته. كما عيّن جون كيري مبعوثاً رئاسياً خاصاً لقضايا المناخ، وإختار أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلي في إدارته، وليندا توماس غريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعيّن جايك سوليفان مستشاراً للأمن القومي، كما عين أفريل هاينز رئيسة للاستخبارات الوطنية لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب”.

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