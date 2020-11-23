شكرا لقرائتكم خبر عن 2587 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والجزائر 1005 والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 327528.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 80 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5396، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 275158.

فيما سجلت الجزائر 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75867 إصابةً.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 49421 حالةً بعد تسجيل 627 حالة شفاء. كما سُجلت 19 حالة وفاة ليرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 2294 حالةً.