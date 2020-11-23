عاهل الأردن وبايدن.. مباحثات حول تعزيز علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأجرى الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب، تناول بحث علاقات الصداقة بين البلدين، والمساعي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عاهل الأردن أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا، معربا عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق، وللشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والازدهار.