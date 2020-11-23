إسرائيل تضع شرطين لتحسين أوضاع قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل استعدادها لتحسين أوضاع سكان قطاع غزة مقابل شرطين وهما تهدئة طويلة المدى وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في تغريدة على تويتر، الإثنين، "التقيت الليلة مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف".

وأضاف: "شكرته على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني والمدني مع الفلسطينيين، وبحثت موضوع انتهاكات حماس للسيادة في الجنوب".

وتابع جانتس: "إسرائيل مستعدة لتسوية وتحسين أوضاع سكان غزة، إذا توصلنا إلى تفاهم حول هدوء طويل الأمد وعودة الأولاد إلى ديارهم".

ويقوم ملادينوف بصفته مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط بوساطة مستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لضمان استمرار الهدوء.

كما يحاول ملادينوف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز جثتي جنديين إسرائيليين اثنين ومواطنين إسرائيليين آخرين على قيد الحياة منذ العام 2014.

وترفض الحركة الكشف عن مصير الجنديين الإسرائيليين بانتظار التوصل إلى اتفاق صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.