قادة تيغراي يرفضون إنذار رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون للموت!

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس إقليم تيغراي المتمرد شمال إثيوبيا أن شعبه "مستعد للموت" غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.

وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون غيبريمايكل لوكالة "فرانس برس": "كم مرة حدد أبيي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن. نحن شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدراة منطقتنا".

وأضاف: "يحاولون التستر على الهزيمة التي منيوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التمركز".

وفي بيان خاطب فيه قادة جبهة تحرير تيغراي، أمهل أبيي أحمد المتمردين 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.