شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يسمي أول أعضاء فريق إدارته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة، في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتباراً من 20 يناير.



وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل إليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي.

وقال بايدن، في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، مضيفاً أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون"