شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسمي وزيري الخارجية والأمن الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، عن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتباراً من 20 يناير/كانون الثاني.

وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل إليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي. وقال بايدن في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: «أحتاج الى فريق جاهز من اليوم الأول»، مضيفاً أن «هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون».

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