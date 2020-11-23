شكرا لقرائتكم خبر عن 2021.. عام صراع لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



(أ.ف.ب)



تشتد المنافسة حالياً بين 48 لقاحاً مضاداً لوباء «كوفيد-19»، كلها في مرحلة التجارب السريرية على البشر، لكن 11 منها فقط دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات، وفق منظمة الصحة العالمية، ما يبشر بأن عام 2021 سيشهد صراعاً محموماً بين صناع اللقاحات.

وستتوفر مليارات الجرعات بحلول عام 2021، ما سيضعنا أمام حرب دوائية عالمية، فالكل يريد أن يسطر على هذه السوق الكبيرة التي ستدر مئات المليارات على صاحب اللقاح الأنجح والأكثر فعالية.

أبرز اللقاحات المرشح وصولها إلى الأسواق أولاً:

«الرنا المرسال»

أكثر لقاحين واعدين هما لشركة فايزر وشريكتها بايونتيك، وشركة موديرنا الأمريكية، ويبدوان الأكثر تقدماً باستخدامهما تكنولوجيا متطورة. وتعتمد هذه التكنولوجيا على ضخ جزئيات من الإرشادات الجينية تسمى بـ«الرنا المرسال» في الخلايا، لدفعها إلى تصنيع بروتينات أو «مضادات» موجهة ضد فيروس كورونا. ترسل هذه البروتينات إلى النظام المناعي الذي يقوم بدوره بإنتاج أجسام مضادة حيوية.

وقدمت الشركة الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، التي تظهر فعالية للقاحهما بنسبة 95% لدى المشاركين. وطلبتا الجمعة، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص لقاحهما، وهما أول المصنعين الذين يقدمون طلباً مماثلاً في الولايات المتحدة وأوروبا. بينما أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا، أن لقاحها فعال بنسبة 94.5%، وتعتزم تصنيع 20 مليون جرعة منه بحلول نهاية العام.

تكنولوجيا اللقاح الخامل

تعتمد العديد من اللقاحات على هذه التكنولوجيا. وتقضي بمعالجة العوامل المعدية من فيروس (سارس-كوف-2) كيميائياً أو عبر الحرارة، لإفقادها خطورتها، لكن مع الحفاظ على قدرتها في إنتاج ردٍّ مناعيّ.

وأطلقت الشركة الصينية سينوفاك، تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها «كورونا فاك» على آلاف المتطوعين. وتتوقع بكين أنها ستتمكن بحلول نهاية العام من إنتاج 610 ملايين جرعة من عدة لقاحات مضادة لكوفيد-19، وسبق أن أعطت الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ لبعضها.

كذلك أطلقت شركة بهارات بيوتيك الهندية في نوفمبر/تشرين الثاني عملية تجنيد لـ26 ألف شخص للخضوع لتجارب على لقاحها «كوفاكسين» الذي يجري تطويره بدعم من الحكومة الهندية، وتتوقع أن يصبح متوفراً في الربع الأول من عام 2021.

لقاحات النواقل الفيروسية

تستخدم اللقاحات ذات «النواقل الفيروسية» فيروساً آخر أقلّ ضراوة، يجري تحويله ليضاف إلى جزء من الفيروس المسؤول عن مرض «كوفيد-19». ويتم إدخال الفيروس المعدل إلى خلايا الأفراد التي تقوم بدورها بإنتاج بروتين نموذجي لـ (سارس-كوف-2)، ما من شأنه تلقين أنظمتهم المناعية على التعرف إليه.

بينما يستخدم لقاح المجموعة (الإنجليزية - السويدية) أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، فيروسات مُعدلة جينياً كناقل فيروسي. وبحسب النتائج التي نشرت الاثنين، فإن هذا اللقاح فعال بنسبة 70% كمعدل، وحتى 90% في بعض الحالات. وتقول أسترازينيكا إنها أحرزت تقدماً بالتصنيع المقرر لثلاثة مليارات جرعة يفترض أن تصبح متوفرة في 2021.

أيضاً أطلقت الشركة الأمريكية جونسون أند جونسون، تجربتين سريريتين للقاحها المكون من فيروس معدل، الأولى تقوم على إعطاء جرعة واحدة للمشاركين، والثانية جرعتين. وحول العالم، سيتلقى هذا اللقاح 90 ألف مشارك بالإجمال. وينتظر إصدار النتائج في الفصل الأول من عام 2021.



لقاح البروتينات المعادة التركيب

تطور الشركة الأمريكية نوفافاكس لقاحاً يعتمد على بروتين معاد التركيب. ويملك فيروس كورونا المستجد على سطحه نقاطاً (هي بروتينات فيروسية) تتصل بالخلايا التي تنال العدوى. ويمكن إعادة إنتاج هذه البروتينات وإدخالها من جديد عن النظام المناعي لدفعه إلى الاستجابة. وأطلقت نوفافاكس في سبتمبر/أيلول الماضي، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في المملكة المتحدة، ويفترض أن تطلق أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تجارب في الولايات المتحدة. والمعطيات الأولية يفترض أن تصدر في الفصل الأول من عام 2021.