شكرا لقرائتكم خبر عن في لفتة إنسانية.. الإمارات تمنح فتاتين يتيمتين وجديهما إقامات ذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلم الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فتاتين يتيمتي الأبوين من الجنسية الهندية، وجديهما، إقامات ذهبية في دولة الإمارات.

كما أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن توفير منحتين دراسيتين كاملتي التكاليف للفتاتين مُقدمتين من الجامعة الكندية في دبي، ومدرسة ريبتون دبي، إلى جانب توفير مقر سكن لهما وجديهما، وذلك للمساهمة في توفير بيئة أسرية مُستقرة لهما في حضن جديهما لتمكينهما من متابعة حياتهما الدراسية والحصول على الشهادات العليا.

وتعاونت القيادة العامة لشرطة دبي مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إصدار الإقامات الذهبية بعد الجهود التي بذلها برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية في متابعة الوضع الإنساني للفتاتين اليتيمتين بعد وفاة والديهما في حادث، والعمل على جلبهما من وطنهما الأم برفقة جديهما.

جاء ذلك خلال استقبالهم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والنقيب الدكتور عبدالله الشيخ، رئيس برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وعقب تسليم الإقامات الذهبية، أكد الفريق عبدالله خليفة المري أن منح الإقامات الذهبية إلى الفتاتين اليتيمتين وجديهما، يأتي في إطار نهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني الهادف إلى تحقيق السعادة لمختلف فئات المجتمع في وطن السعادة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ساهمتا في رسم البسمة على شفاه الفتاتين وجديهما من خلال هذه المبادرة الإنسانية المتميزة.(وام)