شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمي للطفل «زووم» تطرح وجبات مخصصة للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي:”الخليج 365”

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أطلقت «زووم»، سلسلة متاجر التجزئة في دولة الإمارات، صندوق وجبات خاصاً بالأطفال تحت اسم The Living Box، لتنفرد بين جميع متاجر التجزئة، بتقديم هذا النوع من عروض الأغذية والمشروبات المخصصة للأطفال.

ويتضمّن الصندوق -الذي سيكون بسعر 13.5 درهم، مجموعةً من خيارات الوجبات الخفيفة، مثل فطائر البيتزا أو «الهوت دوغ» الصغيرة أو فيليه الدجاج المشوي بالفرن، بالإضافة إلى تحلية، وماء وعصير.

كما يضم الصندوق ألعاباً تحفّز النمو الإدراكي للطفل، مثل الصور التركيبية، ومجموعة من البذور التي يمكن زراعتها في الصندوق بعد استهلاك محتوياته.

وتدعم هذه الإضافة الجديدة تشكيلة «زووم» الواسعة من المنتجات الطازجة والمعلّبة، إذ يتوفر الصندوق حالياً عبر أكثر من 90 متجراً تابعاً للعلامة في محطات خدمة اينوك وايبكو في جميع أنحاء دولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى متاجر «زووم» أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لسكان الإمارات منذ انطلاقها عام 2009، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من المنتجات عبر أشكال متنوعة من المتاجر.

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